Actualidade

Portugal deve agir mais ativamente contra o racismo e intensificar os esforços de combate à violência contra as mulheres, que atinge "níveis alarmantes", defende a comissária do Conselho da Europa para os Direitos Humanos, num documento hoje publicado.

Num memorando dedicado a este tema, Dunja Mijatovic apela às autoridades portuguesas para se empenharem "mais resolutamente" no combate contra "o recrudescimento do racismo no país", assim como na prevenção e combate à violência contra as mulheres e à violência doméstica.

A comissária manifesta preocupação face ao aumento do número de crimes motivados por ódio racial, assim como do discurso do ódio, visando particularmente os ciganos, os afrodescendentes e "as pessoas percecionadas como estrangeiras" em Portugal.