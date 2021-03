Actualidade

O diretor do Programa Nacional de Saúde Mental defendeu hoje que apenas com a criação de uma estrutura dedicada e com poder executivo conseguirá garantir a concretização das medidas na área da saúde mental de que Portugal precisa.

"O que não podemos é ter um sistema em que quem planeia e quem executa estão separados. É altura de Portugal perceber que com esta dissociação entre quem planeia e quem executa não se vai conseguir", afirmou Miguel Xavier, que falava durante a audição da Comissão Parlamentar de Saúde.

O responsável sublinhou a importância de abandonar um sistema centrado apenas nos hospitais, aproximando-o dos cidadãos, através dos cuidados de saúde primários.