Actualidade

A cooperativa GDA - Gestão dos Direitos dos Artistas revelou hoje ter entreguado ao Governo, em novembro, uma proposta para a transposição da diretiva sobre mercado único digital e, quase no final do prazo, ainda não obteve qualquer resposta.

O vice-presidente da GDA, Luís Sampaio, fez esta revelação durante uma audição na comissão parlamentar de Cultura e Comunicação, que está a ouvir, desde terça-feira, um total de 40 entidades das artes e da cultura, a pedido do grupo parlamentar do PSD, sobre as respostas e medidas destinadas a proteger o setor cultural e criativo, num cenário de paralisação das atividades ditado pelas medidas de combate à propagação da covid-19.

Luís Sampaio questionou se a transposição da diretiva europeia, que regula o uso de obras autorais em ambiente digital, nomeadamente nas plataformas da Internet, já está agendada, recordando que o prazo para a transposição termina no dia 7 de junho.