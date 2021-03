Covid-19

A Assembleia da República vai retomar as duas sessões plenárias semanais a partir de 14 de abril e reavaliará mais tarde quando poderão ser realizadas as três reuniões habituais, em função da evolução da pandemia.

O anúncio foi feito pela porta-voz da conferência de líderes, a deputada do PS Maria da Luz Rosinha, que deu conta de um "consenso absoluto" entre os partidos quanto a esta decisão.

Na última conferência de líderes, há duas semanas, o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, já tinha admitido que, em função da evolução da pandemia de covid-19, poderia haver "ajustamentos" em breve no funcionamento do parlamento, atualmente apenas com uma sessão plenária semanal.