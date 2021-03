Bielorrússia

O Conselho de Direitos Humanos apelou hoje à realização de "eleições livres e justas" na Bielorrússia e pediu ao Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos que investigue os abusos naquele país.

O apelo foi alvo de uma resolução adotada pelos 47 Estados-membros do Conselho de Direitos Humanos (CDH) (com 20 votos a favor, sete contra e 20 abstenções), apresentada pela União Europeia e apoiada pelos Estados Unidos, que não são membros do órgão da ONU, mas participam dos debates desde a chegada de Joe Biden à Casa Branca.

A Bielorrússia, a Rússia e a China apresentaram 14 emendas, mas foram todas rejeitadas.