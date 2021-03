Actualidade

A presidente do PAICV, oposição em Cabo Verde, afirmou hoje no parlamento, no último debate mensal da legislatura com o primeiro-ministro, que o Governo "falhou em toda a linha" e não colocou os interesses do país em primeiro lugar.

"Hoje, passados cinco anos, é evidente que as grandes promessas deste Governo não passaram disso mesmo. Como o próprio primeiro-ministro assumiu, ao dizer que promessas de campanha são uma coisa, e governar é outra coisa bem diferente, quase que pedindo aos eleitores que se esquecessem das promessas eleitorais", afirmou Janira Hopffer Almada.

No último debate mensal no parlamento, precisamente para fazer o balanço da legislatura, a presidente do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV, maior partido da oposição), que nas eleições legislativas de 18 de abril tenta, pela segunda vez, ser eleita primeira-ministra, acusou também o Governo liderado pelo Movimento para a Democracia (MpD, no poder desde 2016) de não ter concretizado a "prometida" despartidarização da Administração Pública do país.