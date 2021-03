Actualidade

O presidente da Associação Académica de Coimbra (AAC) defendeu hoje, no Dia Nacional do Estudante, a erradicação da propina e a concretização do plano nacional para alojamento, entre outras medidas de apoio aos estudantes nacionais e internacionais.

"O aumento do número de bolsas, a erradicação da propina, a concretização do plano nacional para o alojamento no ensino superior, a redução da propina dos estudantes internacionais e a imposição de um teto máximo às propinas do 2.º ciclo de estudos são algumas das prioridades por nós definidas neste dia", afirmou João Assunção, durante a sessão que assinalou o Dia do Estudante.

No seu discurso, o dirigente da AAC também defendeu "com veemência a necessidade de aumentar os apoios sociais e a intervenção do Estado, de forma a contradizer os efeitos nefastos na sociedade e na economia gerados pela pandemia da covid-19".