A analista da agência de notação financeira Moody's que segue a economia de Moçambique disse hoje à Lusa que se o Fundo Monetário Internacional (FMI) considerar a dívida insustentável, poderá ter de haver uma reestruturação adicional.

"O programa do FMI também traz incertezas, porque se considerar que a dívida já não é sustentável, um programa poderia começar, mas na premissa de que as autoridades tornariam a dívida mais sustentável e se a consolidação orçamental e as reformas estruturais não trouxerem a dívida para um caminho sustentável, o risco é que Moçambique poderá então ter de reestruturar as suas dívidas", disse Lucie Villa em entrevista à Lusa feita a partir de Paris por videoconferência.

"Um programa com o FMI é positivo do ponto de vista da nossa análise da qualidade do crédito soberano", mas não é uma surpresa e já está prevista no nível atual de 'rating', disse a analista, quando questionada sobre o impacto do programa de assistência financeira, cujas negociações deverão terminar no final do mês.