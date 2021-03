Actualidade

Noventa por cento dos profissionais do circo "foram deixadas para trás" pelo Governo, no acesso a apoios pela paralisação de atividade na pandemia, alertou hoje a Associação Portuguesa de Empresários e Artistas de Circo (APEAC).

O lamento foi deixado por esta associação hoje, aos deputados, no âmbito da audição de 40 entidades representativas da Cultura pedida pelo PSD.

"Já estamos a ouvir a conversa do 'não vamos deixar ninguém para trás' há quase um ano. No meu setor, 90% das pessoas de circo foram deixadas para trás e têm de estar com profissões que não são as nossas, são dignas, como condutores de veículos pesados, manobradores de máquinas, cozinheiras em hotéis, em lares de terceira idade", afirmou Carlos Carvalho, daquela associação que representa empresários e artistas de circo.