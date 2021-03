Actualidade

A edição deste ano do Festival Internacional de Cinema do Porto - Fantasporto realiza-se de 26 de abril a 04 de maio, no Hard Club, revelou a organização na sua página da rede social Facebook.

Na informação publicada, a organização explicou que o evento foi adiado e mudou "excecionalmente" de local devido à pandemia de covid-19, depois de estar inicialmente previsto para 23 de fevereiro a 07 de março e, posteriormente, de 01 a 07 de março, no Teatro Municipal Rivoli.

"Na sua preocupação com a verdade do cinema em sala, o Fantasporto 2021 adaptou-se, como tinha de ser, adiando e até mudando excecionalmente de local. Desta feita desce à Ribeira do Porto e ocupa o icónico Hard Club com a sua arquitetura industrial característica", frisou.