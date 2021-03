Actualidade

O setor do livro perdeu cerca de 35 milhões de euros desde o início da pandemia, alertaram hoje os representantes dos editores e livreiros, defendendo a inclusão da cultura no Plano de Recuperação e Resiliência económica, e medidas setoriais concretas.

A Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL) e a Rede de Livrarias Independentes (RELI) foram duas das 40 entidades das artes e da cultura que estiveram a ser ouvidas na Comissão de Cultura e Comunicação, no âmbito de um pedido do grupo parlamentar do PSD, sobre as respostas e medidas destinadas a proteger o setor cultural e criativo, num cenário de paralisação das atividades ditado pelas medidas de combate à propagação da covid-19.

O vice-presidente da APEL, Pedro Sobral, revelou que o setor do livro registou perdas de 26 milhões de euros em 2020 e este ano já vai com perdas da ordem dos 9 milhões de euros.