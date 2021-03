Actualidade

O ministro das Infraestruturas disse hoje que a TAP vai repensar a sua participação e a sua manutenção na Groundforce e reiterou que não há planos para substituir a empresa de assistência em aeroportos por 'self handling'.

"Sim, a TAP vai repensar a sua participação na Groundforce e a sua manutenção na Groundforce", disse o ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, que está a ser ouvido na Assembleia da República, em resposta à deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda.

O governante reiterou, no entanto, que isso nada tem a ver com "o receio que possa existir" de que a TAP se prepara para fazer 'self handling', modalidade em que a própria companhia aérea assegura os serviços de assistência nos aeroportos, sem recorrer a prestações de serviço.