Actualidade

A judoca Telma Monteiro e o piloto Miguel Oliveira foram hoje distinguidos com o galardão de atletas portugueses do ano 2020, pela Confederação do Desporto de Portugal (CDP), na cerimónia que decorreu no Estádio Nacional, em Oeiras.

Telma Monteiro, de 35 anos, medalha de bronze no Rio2016, venceu pela quinta vez o galardão, repetindo os êxitos de 2010, 2011, 2014 e 2016, após ter conquistado a medalha de prata nos Europeus de 2020, naquela que foi a sua 14.ª subida ao pódio em competições continentais.

Aos 26 anos, Miguel Oliveira recebeu pela quarta vez esta distinção, tal como em 2015, 2017 e 2018, depois de se ter tornado no primeiro português a vencer corridas no Mundial de MotoGP, com os triunfos na Áustria e em Portimão.