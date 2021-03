Actualidade

Uma estratégia política a longo prazo para a Cultura, que proteja trabalhadores e rendimentos, foi o que pediram hoje as últimas associações do setor a serem ouvidas numa maratona de audiências parlamentares.

Quarenta associações e entidades representativas da Cultura foram ouvidas entre terça-feira e hoje, na Assembleia da República, a pedido do PSD, a propósito da paralisação da atividade do setor e do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) como resposta à pandemia da covid-19.

Nas últimas audições realizadas hoje, na Comissão de Cultura e Comunicação, as sete associações ouvidas tocaram, no essencial, nos mesmos temas abordados nas restantes audiências: o estatuto do trabalhador da Cultura ainda em elaboração, críticas aos apoios anunciados e lamento pela ausência de referência ao setor no PRR.