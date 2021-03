Covid-19

Mais duas pessoas morreram em Moçambique vítimas do novo coronavírus e outras 153 foram infetadas nas últimas 24 horas, anunciou hoje o Ministério da Saúde.

As vítimas, com 66 e 70 anos, morreram entre terça-feira e hoje, referiu o ministério na nota de atualização de dados sobre a pandemia no país.

"Ambos são do sexo masculino e de nacionalidade moçambicana", acrescentou a nota.