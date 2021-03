Covid-19

O primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva, garantiu hoje que o Governo está disponível para intervir também no setor dos voos domésticos, para evitar que haja "interrupção" nas ligações interilhas.

A posição foi assumida pelo chefe do Governo, no parlamento, no último debate mensal da legislatura, que termina com as eleições legislativas de 18 de abril, ao ser questionado pela intervenção do Estado na Cabo Verde Airlines (CVA), privatizada em março de 2019 e que assegurava as ligações internacionais, estando sem atividade há um ano, devido à pandemia de covid-19.

Confrontado com as opções da legislatura também nos voos domésticos, assegurados apenas pela Transportes Interilhas de Cabo Verde (TICV), que teve de suspender as ligações de março a julho por ordem das autoridades cabo-verdianas para conter a transmissão da pandemia, sem ser conhecido qualquer apoio público, contrariamente à CVA - cinco avales do Estado para empréstimos bancários de cerca de 20 milhões de euros -, Ulisses Correia e Silva não descartou alargar esse cenário.