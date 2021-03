Actualidade

A Frelimo, partido no poder em Moçambique, saudou o "empenho do Governo na melhoria na prestação de contas" do Estado, enquanto a Renamo e o MDM, oposição, criticaram "o calote" das finanças públicas e "os atropelos" à disciplina financeira.

Os três partidos esgrimiram argumentos hoje durante o debate da Conta Geral do Estado (CGE) de 2019, apresentada pelo executivo.

O documento já tinha sido depositado pelo Governo junto do parlamento e a sessão começou com a apresentação dos pareceres das comissões, seguindo-se o debate.