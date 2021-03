Actualidade

A secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade defendeu hoje que os problemas apontados pelo Conselho da Europa, em matéria de racismo e discriminação ou violência contra mulheres, são conhecidos e estão a ser resolvidos.

Em declarações à agência Lusa, a secretária de Estado Rosa Monteiro afirmou que o Governo acolheu as recomendações feitas pela comissária do Conselho da Europa para os Direitos Humanos, Dunja Mijatovic, para que Portugal atue mais ativamente contra o racismo e intensifique os esforços de combate à violência doméstica.

"Evidentemente que são problemas que conhecemos e que também tivemos oportunidade de transmitir desde logo um conjunto de medidas que estamos a desenvolver e que foram salientadas no próprio memorando apresentado", disse a secretária de Estado, acrescentando que durante as reuniões com a comissária acolheram as recomendações feitas.