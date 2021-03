Actualidade

O presidente do PSD, Rui Rio, afirmou hoje que o ministro do Ambiente se mantém no Governo porque "mentir, faltar à verdade, não é para o primeiro-ministro muito grave, é normal".

No final da audiência com o Presidente da República sobre o estado de emergência, Rio foi questionado se entende que o caso da venda de seis barragens pela EDP já deveria ter tido consequências políticas.

"É muito difícil eu responder a isso, sempre disse que compete ao primeiro-ministro decidir se os seus ministros continuam em funções ou se saem, só posso dizer como atuaria se eu fosse primeiro-ministro", começou por dizer