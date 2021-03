UE/Presidência

O investimento sustentável e verde não é fácil, nomeadamente em África, mas pode criar empregos e ser rentável, defenderam hoje empresários e governantes durante a primeira "Green Talk" promovida pela Presidência Portuguesa da União Europeia (UE).

A iniciativa, a primeira de 25 conferências virtuais, que o Governo português está a promover no âmbito do mês de diálogo sobre o investimento verde entre a Europa e África, decorreu a partir de Dacar, no Senegal, e contou, entre outros convidados, com o ex-futebolista Luís Figo, que abordou a sua experiência como empresário no setor das minas.

"Este tipo de investimento, por vezes, significa procedimentos mineiros mais caros, mas também um futuro mais verde para todos e um retorno mais inteligente e seguro dos investimentos feitos", disse Luís Figo, durante a conferência.