Covid-19

O presidente do PSD, Rui Rio, apelou hoje aos portugueses para que sejam "muito rigorosos" no cumprimento das regras de forma a que o desconfinamento possa avançar, afirmando que já tem visto muitas pessoas "a incumprir".

No final de uma audiência por videoconferência com o Presidente da República sobre o estado de emergência, Rui Rio afirmou que o PSD votará, como sempre, favoravelmente a renovação desse quadro legal, e continuará a fazê-lo se for necessário estendê-lo até maio, como já admitiram Marcelo Rebelo de Sousa e o primeiro-ministro.

"Eu interpreto o estado de emergência como a base legal necessária para o Governo tomar as medidas que entende, a base legal necessária darei sempre que for necessário. Aquilo que para as pessoas é importante não é o estado de emergência, mas as medidas em concreto: se as lojas abrem ou não, se podem sair de casa ou não", afirmou.