Covid-19

Angola registou nas últimas 24 horas mais 62 casos de infeção pelo novo coronavírus, um óbito e 73 pessoas recuperadas, segundo o boletim epidemiológico da Direção Nacional de Saúde Pública.

As novas infeções foram detetadas em Luanda (57), Benguela (3), Cabinda (1) e Malanje (1), com idades entre 3 meses e 78 anos, sendo 37 do sexo masculino e 25 feminino.

Neste período ocorreu um óbito (angolano, 63 anos) e 73 pessoas recuperaram da doença, com idades de 5 a 69 anos.