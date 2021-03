Actualidade

As comemorações deste ano do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas vão realizar-se na Região Autónoma da Madeira, como estava previsto que acontecesse em 2020, e na Bélgica, anunciou hoje a Presidência da República.

Segundo uma nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, Marcelo Rebelo de Sousa "nomeou hoje a comissão encarregada de organizar as cerimónias do Dia de Portugal, que se realizarão dia 10 de junho no Funchal e, depois, em Bruxelas, junto da comunidade portuguesa na Bélgica".

Em 2020, devido à pandemia da covid-19, o chefe de Estado cancelou as comemorações do 10 de Junho que estavam previstas para a Madeira e a África do Sul e optou por assinalar a data com uma "cerimónia simbólica" no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, apenas com os dois oradores e seis convidados.