Actualidade

O secretário de Estado Adjunto, do Trabalho e da Formação Profissional, Miguel Cabrita, admitiu hoje alargar os casos em que o trabalhador pode optar pelo teletrabalho, mas sublinhou que o princípio de acordo entre as partes deve manter-se.

"O princípio deve ser o de voluntariedade e de acordo entre as partes, sem prejuízo do alargamento do leque dos casos em que o trabalhador pode requerer o teletrabalho", disse Miguel Cabrita, que participou num webinar sobre "A Legislação Laboral e os Desafios do Teletrabalho", organizado pela Associação Portuguesa de Contact Centers (APCC).

O secretário de Estado lembrou que o Governo está a ultimar o Livro Verde sobre o Futuro do Trabalho, que será apresentado até final do mês e servirá de base à discussão para a regulação do teletrabalho, referindo que também no parlamento já há iniciativas legislativas sobre o tema.