Actualidade

O Presidente da República nomeou a médica Carmo Caldeira, diretora do serviço de cirurgia do Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, para presidir às comissão organizadora das comemorações do 10 de Junho deste ano.

Esta escolha foi hoje divulgada através de uma nota no sítio oficial da Presidência da República na Internet, na qual se lê que "neste tempo de pandemia" de covid-19, Marcelo Rebelo de Sousa quis assim "também homenagear os profissionais de saúde".

Maria do Carmo Gama Caldeira irá presidir à comissão organizadora das comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, que neste ano "se realizarão dia 10 de junho no Funchal e, depois, em Bruxelas, junto da comunidade portuguesa na Bélgica", refere-se na mesma nota.