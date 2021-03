Actualidade

O presidente da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo) disse hoje que o Desarmamento, Desmobilização e Reintegração (DDR) do braço armado do partido vai levar mais tempo, referindo que importa o propósito e não os prazos no processo.

"Nós podíamos num dia desmobilizar 100, 200 ou 1.000 pessoas, mas neste momento estamos a usar pequenos números e, por isso, o processo vai levar mais tempo. Aqui não [importa] necessariamente o prazo, mas que cumpramos com aquilo que é o nosso propósito", declarou Ossufo Momade.

O presidente do principal partido da oposição falava durante uma conferência de imprensa em Nampula, no Norte, após quatro dias de visita à província, visando acompanhar a reinserção social de guerrilheiros desmobilizados no âmbito do acordo de paz com o Governo.