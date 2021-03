5G

A licitação principal do leilão 5G chegou hoje aos 50 dias, com as propostas a totalizarem 264,7 milhões de euros, num total de "seis rondas", de acordo com a Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom).

Não existe informação oficial de quem licitou, nem data para o final do leilão, mas está previsto que a atribuição das licenças 5G (quinta geração) decorra até final do mês, ou seja, até à próxima semana.

Se o leilão, que arrancou em 14 de janeiro, tivesse terminado hoje, somando a licitação dos entrantes (84,3 milhões de euros), o Estado teria um encaixe de mais de 349 milhões de euros (valor indicativo era de 237,9 milhões de euros).