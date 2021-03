Autárquicas

O presidente do PSD afirmou hoje que "nunca ninguém fez tanta frente à promiscuidade entre futebol e política" como ele próprio, defendendo que António Oliveira é acionista na SAD do FC Porto "na qualidade de investidor".

No final da reunião com o Presidente da República sobre o estado de emergência, Rui Rio foi questionado se "não constitui um problema" que o seu candidato à Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia seja o maior acionista a título individual e privado da SAD do FC Porto, detendo 7% do capital, com um total de mais de um milhão e meio de ações.

"Não, e vou explicar porquê: há uma diferença muito grande se temos ações enquanto investidores (...), ele é acionista maioritário de diversas empresas. Ele nunca participou nos órgãos sociais do clube, com o FC Porto só teve contratos de trabalho, nunca usou as ações para participar na vida do clube", disse.