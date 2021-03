Actualidade

(CORREÇÃO NO ÚLTIMO PARÁGRAFO) Lisboa, 25 mar 2021 (Lusa) - O 'rapper' norte-americano Russ regressa a Portugal em 2022, para um concerto na Altice Arena, em Lisboa, no âmbito da digressão "Shake the Globe", foi hoje anunciado.

"No próximo ano, mais concretamente a 29 de setembro de 2022, Russ estará de volta à Altice Arena para um concerto integrado na digressão 'Shake The Globe', e os fãs portugueses vão poder viver (e reviver) a magia de palco do fenómeno norte-americano", refere a promotora do concerto, num comunicado hoje divulgado.

Russell Vitale, de 28 anos, oriundo de Atlanta, faz parte de uma nova geração do 'hip-hop' norte-americano e diz que escreve música desde a infância, influenciado por G-Unit, 50 Cent e Eminem.