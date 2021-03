Actualidade

A serra de Santa Justa, em Valongo, vai receber no próximo outono 2.960 sobreiros no âmbito de um protocolo hoje assinado entre a Junta de Freguesia de Valongo e a Metro do Porto, foi hoje anunciado.

Numa publicação na sua página no Facebook, o Parque das Serras do Porto anunciou o protocolo, enfatizando que "resultará na reconversão de mais de sete hectares de eucaliptal, com a plantação de 2.960 sobreiros".

A plantação, continua a publicação, "deverá ter lugar no outono, época mais propícia a este tipo de operação".