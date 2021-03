Novo Banco

O antigo administrador do Novo Banco José Honório sugeriu hoje que a instituição, depois da sua saída e até 2017, não registou todas as perdas até ter acesso a capital que as pudesse cobrir.

Questionado pela deputada Mariana Mortágua (BE) na comissão eventual de inquérito parlamentar às perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas ao Fundo de Resolução se "houve uma política definida do Novo Banco" e "com o conhecimento do Banco de Portugal [BdP] e dos auditores para não haver registo de perdas até haver capital para poder haver registo de perdas", José Honório anuiu.

"Eu penso que não podemos tirar outra conclusão. Ou seja, sem poder dizer que é essa, eu não consigo tirar outra que não essa", respondeu o antigo responsável do BES e Novo Banco à deputada.