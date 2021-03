Covid-19

Cabo Verde destacou-se, durante o ano passado, como o país africano com mais casos de covid-19 por 100 mil habitantes, uma incidência "particularmente elevada", segundo uma análise da revista The Lancet aos dados da pandemia em África.

"Embora os números de casos e mortes em África tenham sido baixos em comparação com muitas outras partes do mundo, a análise a nível nacional revela taxas de incidência particularmente elevadas em alguns países, incluindo Cabo Verde, África do Sul, Líbia e Marrocos", adianta o estudo.

A análise, que reporta ao período entre 14 de fevereiro e 31 de dezembro de 2020, revela que Cabo Verde registou uma incidência de 1.973 casos por 100 mil habitantes, a mais alta entre os 55 Estados-membros da União Africana (UA) e entre os países africanos lusófonos.