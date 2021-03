Covid-19

A segunda vaga de covid-19 em África foi mais severa, revela um estudo, que aponta o relaxamento das medidas de saúde pública e as novas variantes como causas prováveis de um aumento médio diário de 30% de infeções.

De acordo com a análise, publicada pela revista científica The Lancet, houve cerca de 30% mais infeções diárias durante a fase ascendente da segunda vaga em África, durante os meses finais de 2020, em comparação com o pico da primeira, registado em meados de julho.

O estudo, que abrange o período entre 14 de fevereiro e 31 de dezembro de 2020, é apresentado como a "primeira avaliação aprofundada à natureza da pandemia" nos 55 Estados-membros da União Africana (UA), que somam mais de 1,3 mil milhões de pessoas.