Covid-19

O presidente da Câmara dos Deputados do Brasil alertou na quarta-feira que o país está mergulhado numa "espiral de erros" no combate à covid-19 e que isso pode levar a "remédios políticos" "amargos" e "fatais".

Sem citar diretamente a gestão do Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, Arthur Lira disse preferir "que as atuais anomalias se curem por si mesmas, fruto da autocrítica, do instinto de sobrevivência, da sabedoria, da inteligência emocional e da capacidade política".

Para Lira, que falou depois de o Brasil ter ultrapassado as 300 mil mortes devido à covid-19, "acendeu-se uma luz amarela" na Câmara dos Deputados por "erros primários, desnecessários e inúteis".