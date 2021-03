Venezuela

Mais de três mil pessoas fugiram do estado venezuelano de Apure (sudoeste) devido aos confrontos entre as forças armadas da Venezuela e dissidentes das antigas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC), disseram as autoridades colombianas.

Os confrontos começaram no domingo passado, no estado venezuelano de Apure, e já obrigaram "mais de 3.100 pessoas" a procurar refúgio na região colombiana de Arauca, na fronteira com a Venezuela, alertou, na quarta-feira, o Ministério de Relações Exteriores da Colômbia.

De acordo com a organização não-governamental (ONG) venezuelana FundaRedes, as pessoas em fuga são pequenos produtores agropecuários, mulheres, crianças e idosos de El Ripial, La Capilla, El Ocho, Guafitas, La Victoria e Urdaneta, atualmente refugiados na cidade colombiana de Arauquita, na fronteira com o estado de Apure.