Mundial2022

O favoritismo de Portugal no Grupo A de qualificação para o Mundial2022 de futebol vai ser posto à prova no sábado, com a visita à Sérvia, a principal adversária do conjunto luso no 'caminho' para o Qatar.

Depois de na quarta-feira se ter estreado na fase de apuramento com um triunfo sobre o Azerbaijão (1-0), em Turim, a formação comandada por Fernando Santos prepara-se para enfrentar o segundo embate no grupo, diante de um adversário que também entrou com o 'pé direito' na qualificação, ao bater a República da Irlanda, em casa, por 3-2.

Ambas as seleções seguem com três pontos, pelo que um triunfo permitirá ao vencedor isolar-se, desde já, no topo da classificação do Grupo A, ainda que numa fase 'embrionária' da corrida ao Mundial do Qatar.