A exposição coletiva "Dante Plus 700" abre na quinta-feira, no exterior no novo edifício do Museu Nacional dos Coches, em Lisboa, onde ficará até 31 de dezembro, com acesso livre, para celebrar o criador da "Divina Comédia".

"Dante Plus 700 - Lisbon Edition" reúne peças de 38 artistas, entre os quais o autor de banda desenhada Maurilio Manara, criador de Jolanda de Almaviva, e conjuga expressões que vão da ilustração e da arte urbana, à arte digital, através das quais a identidade de Dante e da sua obra são revisitadas, segundo a informação divulgada pelo Museu Nacional dos Coches.

Organizada pelo Instituto Italiano de Cultura de Lisboa, em colaboração com o museu português, com projeto de Marco Miccoli, e montagem do arquiteto Nadir Bonaccorso, a mostra assinala o primeiro Dia Nacional de Itália dedicado a Dante Alighieri, celebrado a 25 de março, e a passagem de 700 anos sobre a morte do poeta, que se cumprem em 2021.