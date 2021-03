Covid-19

A Índia diagnosticou 53.476 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, o pior registo dos últimos cinco meses, informaram as autoridades, um dia depois de uma nova variante do coronavírus ter sido anunciada no país.

Este é o sexto dia consecutivo em que o país contabiliza mais de 40 mil infeções diárias, confirmando a curva ascendente da pandemia, e ultrapassando pela primeira vez os 50 mil casos diários desde 23 de outubro de 2020.

Na quarta-feira, as autoridades indianas informaram que foi detetada uma nova variante do coronavírus SARS-CoV-2 no país, mas recusaram que esta seja responsável pelo aumento de casos.