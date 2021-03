Covid-19

Mais de 4,6 milhões de israelitas, ou seja, mais de metade da população, já receberam duas doses da vacina Pfizer-BioNTech contra o coronavírus, segundo os dados do Ministério da Saúde divulgados hoje.

Israel, país com 9,2 milhões de habitantes que realiza desde final de dezembro a mais intensa campanha de vacinação no mundo, saiu progressivamente do seu terceiro confinamento no início de fevereiro.

O primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, concluiu um acordo com a farmacêutica norte-americana Pfizer, permitindo a Israel obter rapidamente milhões de doses da vacina contra a covid-19 em troca de dados biomédicos sobre os seus efeitos.