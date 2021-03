Moçambique/Dívidas

O Tribunal Administrativo (TA) moçambicano considera multilateral a dívida ao Credit Suisse e não bilateral, como o executivo tem qualificado os empréstimos a este banco, refere o relatório e parecer sobre a Conta Geral do Estado (CGE) de 2019.

"Na Conta Geral do Estado, a dívida contraída junto do Credit Suisse está registada como bilateral", de um país com outro, "porém, ela deve ser classificada como multilateral", de um país com uma organização, refere o auditor das contas do Estado moçambicano.

No capítulo sobre a dívida pública do referido documento, o TA enfatiza que o Credit Suisse é uma instituição financeira internacional, uma qualidade que justifica que as dívidas contraídas junto desta entidade sejam classificadas como "multilaterais".