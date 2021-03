Pedrógão Grande

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC) aprovou 51 projetos de apoio às empresas atingidas pelo incêndio de Pedrógão Grande em junho de 2017, com 13,2 milhões de euros, dos quais falta pagar 5,1 milhões (18%).

"Foram aprovados 51 projetos, com um investimento de 13.236.155 euros, um apoio de fundos europeus de 9.912.920,09 euros e já foram pagos 8.131.245 euros (82%)", revelou a ex-presidente da CCDRC Ana Abrunhosa, num esclarecimento adicional prestado na sequência da apresentação do projeto de relatório da comissão eventual de inquérito parlamentar à atuação do Estado na atribuição de apoios na sequência dos incêndios de 2017 na zona do Pinhal Interior.

Em causa está o aviso com a referência CENTRO-53-2017-47, que foi aberto em 24 de julho de 2017 e encerrou em 30 de março de 2018, destinado a financiar a reposição da atividade económica das empresas diretamente afetadas pelos incêndios com início em 17 de junho de 2017 nos concelhos de Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Góis, Pampilhosa da Serra, Pedrógão Grande, Penela e Sertã.