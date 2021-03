Actualidade

Os empréstimos às empresas aumentaram para 74.200,8 milhões de euros no final de fevereiro, mais 684,5 milhões que no mês anterior e mais 7.788,7 milhões de euros do que mês homólogo de 2020, segundo o BdP.

O 'stock' de crédito às empresas retomou, assim, a trajetória ascendente que registava desde fevereiro de 2020 e que apenas foi interrompida em outubro desse ano e no passado mês de janeiro.

De acordo com os dados avançados hoje pelo Banco de Portugal (BdP), em fevereiro o rácio de crédito vencido nas empresas manteve-se nos 3,3% do mês anterior e abaixo dos 4,5% de fevereiro de 2020.