Covid-19

A diretora do Centro Europeu de Controlo de Doenças (ECDC), Andrea Ammon, reconheceu hoje as dificuldades do organismo no combate à desinformação sobre as vacinas contra a covid-19 e apelou ao alinhamento das orientações clínicas a nível internacional.

"Todos estamos cientes de que esta é uma tarefa muito difícil. É muito difícil porque correr atrás da desinformação significa perder a posição, porque chegamos sempre demasiado tarde", afirmou a diretora do ECDC, em declarações prestadas na conferência "Reforçar o papel da UE na Saúde Global", realizada no âmbito da presidência portuguesa da União Europeia (UE).

Andrea Ammon preconizou uma "abordagem mais proativa" a este fenómeno através do estabelecimento de "fontes confiáveis" de informação para as pessoas, sublinhando que o ECDC tem tentado seguir este caminho na pandemia de covid-19, nomeadamente desde que as vacinas passaram a estar disponíveis para administração a nível europeu, no sentido de contrariar a hesitação em relação ao processo de vacinação.