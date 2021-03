Actualidade

Bernardine Evaristo, Colson Whitehead, Ocean Vuong, Fernanda Melchor, Colum McCann e Valeria Luiselli são os seis finalistas do Prémio Literário de Dublin 2021, hoje anunciado, que deixou para trás António Lobo Antunes, inicialmente nomeado como candidato ao galardão.

Entre os autores oriundos de 30 países que figuravam na lista longa de candidatos ao Prémio Literário Internacional de Dublin 2021, escolhida por bibliotecas de todo o mundo, figurava o nome do escritor português António Lobo Antunes, com a obra "Até que as pedras se tornem mais leves que a água".

A organização anunciou hoje a lista de finalistas, que integra três homens (um irlandês, um norte-americano e um vietnamita) e três mulheres (duas mexicanas e uma britânica).