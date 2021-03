Actualidade

O total de empréstimos às famílias voltou a aumentar em fevereiro, situando-se agora nos 120.958 milhões de euros e mantendo-se no valor mais alto desde junho de 2015, segundo dados hoje divulgados pelo Banco de Portugal (BdP).

De acordo com o BdP, o 'stock' dos empréstimos concedidos pelos bancos aos particulares ascendia no final do passado mês de janeiro a 120.958,1 milhões de euros, acima dos 120.793,2 milhões de euros do mês anterior e dos 119.101 milhões de euros de fevereiro de 2020.

Segundo os dados disponíveis no 'site' do BdP, é preciso recuar até junho de 2015 para encontrar um 'stock' mais alto de empréstimos a particulares, sendo que nesse mês este valor atingiu os 121.033,5 milhões de euros.