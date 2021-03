Covid-19

O diretor do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana alertou hoje contra uma "guerra de vacinas" entre os países, numa altura em que atrasos no envio de vacinas para o continente suscitam receios renovados.

John Nkengasong, que falava na conferência de imprensa semanal do África CDC, em formato digital, a partir da sede da União Africana (UA) em Adis Abeba, Etiópia, manifestou-se "totalmente impotente" quanto ao impacto que irá provocar no combate à covid-19 em África a decisão do Instituto Serum da Índia suspender o envio para o continente de grandes quantidades da vacina da AstraZeneca, a fim de satisfazer a crescente procura interna.

"Sem o acesso às vacinas, o desafio será cada vez maior. Vamos perder vidas", afirmou.