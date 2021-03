Actualidade

Lisboa, 25 mar 2021 - Cerca de 200 inspetores do SEF concentraram-se hoje em frente à Assembleia da República para protestaram contra a intenção do Governo em "extinguir" este serviço e exigir que o futuro seja decidido no parlamento .

O protesto foi organizado pelo Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SCIF/SEF) e surge no seguimento do anúncio feito pelo ministro da Administração Interna de que os inspetores vão passar para a PSP, GNR ou Polícia Judiciária, após a reestruturação do SEF.

Ao longo da manhã os cerca de 200 inspetores estiveram concentrados em frente à Assembleia da República, onde exibiam faixas a manifestaram o descontentamento.