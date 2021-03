TAP

O presidente executivo (CEO) da Ryanair, Eddie Wilson, disse hoje que os contribuintes portugueses nunca vão receber de volta o dinheiro da ajuda estatal à TAP e que acredita que a companhia 'low cost' vai ganhar a contestação ao apoio.

"Portugal é quem mais vai perder com isso [o apoio estatal à TAP]. [...] Os contribuintes portugueses nunca vão receber o dinheiro de volta. É como dar um doce a uma criança, eles voltam sempre para mais", defendeu Eddie Wilson, em conferência de imprensa, acrescentando que esta decisão vai "voltar para assombrar" os políticos que a tomaram.

Para o responsável da companhia aérea de baixo custo ('low cost'), ajudar as companhias aéreas de bandeira "é uma má ideia" e é discriminatório para com as restantes.