O diretor para África da agência de 'rating' Fitch disse hoje que o impacto para Moçambique da nova alocação de Direitos Especiais de Saque (DES) do Fundo Monetário Internacional (FMI) será limitado devido à dívida.

"Esta alocação vale 1,8% do Produto Interno Bruto, não é uma gota no oceano, mas tendo em conta os desafios que Moçambique enfrenta, com um 'rating' em CCC, esta alocação não deverá resolver os desafios", disse Jan Friederich.

Em entrevista à Lusa por videoconferência a partir de Hong Kong, o analista explicou que "em Angola e Moçambique o rating de CCC reflete não tanto um problema temporário de liquidez, mas sim os desafios de solvência e sobre a sustentabilidade da dívida de uma forma geral, e estes desafios não se resolvem com uma alocação de DES, mesmo que representem 1,8% do PIB".