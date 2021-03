Actualidade

O acesso gratuito de estudantes em museus e a integração de experiências artísticas nos planos de estudos são algumas das medidas que vão ser apresentadas na Cimeira Europeia Universidade & Cultura, que decorre a 29 e 30 de março.

A Cimeira Europeia Universidade & Cultura surge da premissa de que "o livre acesso ao património cultural académico" construirá "uma cultura universitária simultaneamente artística e científica", afirma hoje a Universidade do Porto, em comunicado.

A iniciativa, que decorre em formato 'online' nos dias 29 e 30 de março, surge no âmbito da Presidência Portuguesa da União Europeia e é organizada pelo Plano Nacional de Artes e pela Universidade do Porto, que vai avançar com o Corredor Cultural da cidade, como ponto de partida para o objetivo de corredores culturais em Portugal e no espaço europeu.